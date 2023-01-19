Скончался российский кинорежиссёр Николай Досталь
Народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом сообщило руководство Союза кинематографистов РФ.
«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат», - рассказали в Союзе, передает ТАСС.
Причины смерти пока не известны, решается вопрос о месте и дате прощания.
Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. В 1970 году он окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где он учился в мастерской Георгия Данелии. Среди работ Николая Досталя — «Человек с аккордеоном», «Мелкий бес», «Гражданин начальник», «Шура и Просвирняк» и другие.
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