Скончался российский кинорежиссёр Николай Досталь

11:54, 19 января 2023, ПАИ

Народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом сообщило руководство Союза кинематографистов РФ.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат», - рассказали в Союзе, передает ТАСС.

Причины смерти пока не известны, решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. В 1970 году он окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где он учился в мастерской Георгия Данелии. Среди работ Николая Досталя — «Человек с аккордеоном», «Мелкий бес», «Гражданин начальник», «Шура и Просвирняк» и другие.