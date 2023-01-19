Орден Мужества вручили матери погибшего в ходе СВО великолучанина

12:37, 19 января 2023, ПАИ

Орден Мужества вручили жительнице Великолукского района Лидии Алексеевой, матери бойца Евгения Алексеева, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Об этом сообщает газета «Наш путь».

В награждении приняли участие глава Великолукского района Алексей Кузьмин и военный комиссар Псковской области по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов.

«Подвиг Евгения Алексеева – яркий пример мужества, храбрости, стойкости русского солдата. Его гибель – огромная трагедия для всех нас, и вместе с тем его имя, несомненно, останется вечно жить в сердцах жителей Великолукского района и войдет в героическую историю нашего края наравне с именами советских воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны», — отметил Алексей Кузьмин.