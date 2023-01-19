Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изборский музей подготовил виртуальную выставку о блокаде Ленинграда

Фото: Музей-заповедник 'Изборск'

Государственный музей-заповедник «Изборск» подготовил виртуальную выставку «Герои Изборска - Герои Ленинграда» в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Выставка посвящена изборянам, защищавшим Ленинград на фронте, в тылу и на «Дороге жизни», участвовавшим в прорыве блокады, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков. «Кто-то из них отдал жизнь за Отечество, кто-то стал жертвой блокады, а кто-то выжил и после войны, обосновавшись в Изборске, трудился над его восстановлением», - написали в музее-заповеднике.

В выставке использованы материалы не только из архива музея-заповедника, но и из семейных архивов местных жителей. Ознакомиться с выставкой можно на сайте музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Долговечное кадило изобрели учёные из Новосибирска
19 января 2023

Марина Гаращенко прокомментировала фейк о закупке крема для скорой помощи
19 января 2023

26 января псковичей приглашают на экологический киновечер
19 января 2023

Алексей Севастьянов – о новых домах для детей-сирот: Квартиры вполне комфортабельны
19 января 2023

В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной
19 января 2023

В Псковской гордуме обсудили изменение правил землепользования и застройки
19 января 2023

Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний
19 января 2023

Строительство новой школы на Киселёва прокомментировал Александр Братчиков

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...