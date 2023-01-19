Изборский музей подготовил виртуальную выставку о блокаде Ленинграда

17:59, 19 января 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» подготовил виртуальную выставку «Герои Изборска - Герои Ленинграда» в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Выставка посвящена изборянам, защищавшим Ленинград на фронте, в тылу и на «Дороге жизни», участвовавшим в прорыве блокады, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков. «Кто-то из них отдал жизнь за Отечество, кто-то стал жертвой блокады, а кто-то выжил и после войны, обосновавшись в Изборске, трудился над его восстановлением», - написали в музее-заповеднике.

В выставке использованы материалы не только из архива музея-заповедника, но и из семейных архивов местных жителей. Ознакомиться с выставкой можно на сайте музея.