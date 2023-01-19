Минцифры РФ начнёт приём заявок на отсрочку от призыва среди IT-специалистов

21:02, 19 января 2023, ПАИ

Минцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов с 23 января, сообщает «Газета.ру».

Приём заявок на отсрочку для сотрудников IT-компаний в рамках весеннего призыва начнётся с 23 января через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Согласно сообщению ведомства, правила подачи заявлений на отсрочку от несения срочной службы в армии изменились и информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Так, работники аккредитованных IT-компаний должны направить заявление через «Госуслуги» с 23 января по 6 февраля. Минцифры в свою очередь передаст списки в Минобороны до 1 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.