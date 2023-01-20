Наступило лучшее время для наблюдений за ярчайшей кометой 2023 года

07:48, 20 января 2023, ПАИ

С 20 января по 2 февраля наступает лучшее время для наблюдений за ярчайшей кометой этого года: C/2022 E3 (ZTF). При хорошей погоде она будет видна всю ночь, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас яркая Луна ушла с ночного неба, а сама комета подобралась к Ковшу Большой Медведицы и 1 февраля пролетит на минимальном расстоянии от Земли (42 млн км).



Уже сейчас комета превысила +6 зв. вел. и стала доступна для наблюдений невооруженным глазом в темных местах без засветки.



Утром 17 января произошел отрыв газового хвоста кометы. Такие события уже многократно наблюдались у других комет, и затем хвост быстро восстанавливался, как и в этот раз. Весьма вероятно, что яркость кометы превысит +5 зв. вел.