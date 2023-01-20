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Спорт

Развитие джампинга в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ

Развитие джампинга и спорта на пилоне (pole sports) в Псковской области обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 января.  

Речь пойдет о перспективах развития этих видов спорта в регионе, материально-технической базе, возможностях для личностного и спортивного роста. Также будет представлен календарь соревнований.

На вопросы ответят председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, председатель регионального отделения Пскова и Псковской области федерации джампинг фитнеса России Виктория Тренина, серебряный призер Чемпионата России «Pole Sports Russia 2021», финалистка Чемпионата мира IPSF (International Pole Sports Federation) 2021 года Ксения Васильева. 

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