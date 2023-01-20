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Общество

Минюст РФ включил певицу Монеточку в реестр иностранных агентов

Исполнительница Монеточка стала иноагентом. Фото: Wikimedia Лицензия. Creative Commoms

Минюст РФ включил певицу Монеточку в реестр иноагентов, сообщает сайт «Москва24» со ссылкой на ведомство.

«Е. А. Гырдымова (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине», — указали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что артистка в настоящий момент проживает за пределами РФ.

Помимо Монеточки, в реестр иноагентов включили основателя общественного проекта «Гулагу-нет!» Владимира Осечкина и проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK, а также депутата Мосгордумы Дарью Беседину, видеоблогера Антона Пикули, активиста Ибрагима Яганова и блогера Вадима Харченко.

Накануне Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ состоит из 58 пунктов в четырёх разделах, которые предусматривают порядок осуществления госконтроля, мер правового реагирования и обжалования решений и действий должностных лиц.
 

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