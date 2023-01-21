Облачная погода и до +3 ожидается в Псковской области сегодня
21 января в Псковской области ожидается облачная погода и до +3 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днём от -1 до +3 градусов, ночью — от -4 до 0 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.
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