Двух россиян оштрафовали в Норвегии за нашивку с триколором

14:12, 21 января 2023, ПАИ

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло «создать дискомфорт» для местных жителей и беженцев с Украины, сообщает РИА Новости.

Двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы «могли принять за военную форму», в результате россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Прокурор Мартина Месло объяснила, что данное решение было принято в соответствии со статьёй норвежского Уголовного кодекса, касающейся «неправомерного использования униформы». По её утверждению, камуфляжную одежду с триколором «можно принять за российскую военную форму», что якобы «может вызывать страх и дискомфорт» у местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе.

