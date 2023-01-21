Бежаницкие спортсменки победили на соревнованиях по мини-футболу
Футболистки из Бежаниц победили на соревнованиях по мини-футболу, сообщает газета «Сельская новь».
19–20 января в посёлке Писковичи Псковского района состоялись финальные региональные соревнования по мини-футболу. Они прошли в рамках 18-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».
В возрастной группе 13–14 лет команда из Бежаниц стала победителем, а Арина Андреева признана лучшим игроком турнира.
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