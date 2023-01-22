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Общество

Кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» для приграничных территорий

Кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» для приграничных территорий с 3 до 0,1 %, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3 до 0,1 %. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости. 

В кабмине напомнили, что программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. «С момента старта программы уже выдано более 109,7 тысячи кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более шести миллионов квадратных метров жилья», — отмечается в пресс-релизе.

Кредит в рамках программы «Сельская ипотека» можно взять на покупку земельного участка и на строительство на нём жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве.

«Действие программы распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек», — сообщается в информации.

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