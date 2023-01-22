Борис Елкин исполнил новогодние мечты детей из соцучреждений

11:41, 22 января 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин исполнил новогодние мечты детей из соцучреждений Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, Надежда, Виолетта и Алексей получили желанные подарки: мобильный телефон, чёрную гитару, пистолет из «Звёздных войн» и сладости.

«Делать сюрпризы и радовать детей всегда приятно. Спасибо благотворительному проекту «Ёлка желаний» за возможность дарить заботу и тепло тем, кто в этом нуждается», — подтыжил глава города.