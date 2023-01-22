Портреты псковских деятелей науки и культуры представит музей «Михайловское»

13:07, 22 января 2023, ПАИ

15 портретов деятелей науки и культуры, чьи жизнь и творчество связаны с Псковской землёй, представит на выставке «Дорогами Пушкина» Государственный музей-заповедник «Михайловское» 25 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«Открывает портретный ряд сам Пушкин, кроме него в галерее представлены легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, реставратор и искусствовед С. В. Ямщиков, архитектор Ю. П. Спегальский, художники В. М. Звонцов, П. П. Оссовский, В. В. Лысюк, литератор В. Я. Курбатов, режиссёр Д. Д. Месхиев и другие. Венчает эту череду изображение митрополита Псковского и Порховского, действующего главы Псковской митрополии», — говорится в сообщении.

Автором всех портреторв является петербуржец Сергей Руднев, который является художником в третьем поколении, он недавно приехал в Псковскую область. «Его работы, выполненные в смешанной технике, оригинальны и выразительны», — отметили в музее.

Выставка будет открыта в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2, 25 января в 15:00. Вход свободный,