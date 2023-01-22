Себежский кот Фаддей стал «символом 2023 года»

15:20, 22 января 2023, ПАИ

Кот Фаддей из Себежского района стал победителем конкурса «Без кота дом — сирота» в номинации «Символ 2023 года». Об этом сообщается в газете Красногородского района «Заря», которая является организатором конкурса.

Фаддей победил среди котов Красногородского, Палкинского, Пыталовского, Опочецкого, Себежского районов, городов Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы в номинации со снимком «В поисках добычи», сообщили в газете Себежского района «Призыв».

Полное имя победителя — Фаддей Лесной царь породы курильский бобтейл.

Уютный домик для кота передала Светлана Павлова, главный редактор газеты «Заря» Красногородского района, который потом забрала хозяйка Фаддея Елизавета Кондратьева.

«О конкурсе узнала из группы газеты «Заря», я подписана на неё. Смотрю — выставляют котов, и я решил тоже поучаствовать. Он у нас красивый, редкой породы. Ему два годика. Мы его купили у разводчика. Его родственники живут в Ирландии, в разных странах. Наш кот спокойный, а вот его родственники дерзкие, на собак налетают, охраняют свою территорию. Весит он 5-6 кг. Питается кормом, но не дешёвым. Если покушает дешёвый, начинает болеть, ему плохо. Любит спать со своим хозяином», — рассказала Елизавета, передаёт газета «Призыв».