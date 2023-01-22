Проекты псковских библиотекарей признали одними из лучших в России

16:06, 22 января 2023, ПАИ

Два проекта псковских библиотекарей включены во всероссийский сборник лучших библиотечных практик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Издательский проект Централизованной библиотечной системы Пскова «Пушкин и Псков», а также краеведческая квест-игра Псковской библиотеки – центра общения и информации имени И. Н. Григорьева вошли в сборник Российской библиотечной ассоциации «Лучшие библиотечные практики России – 2022».

Этот сборник будет издан к Всероссийскому библиотечному конгрессу ХXVII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, который состоится 11–15 июня 2023 года в Мурманске – «библиотечной столице России» 2023 года.

Проект «Лучшие библиотечные практики России» подводит итоги ежегодно с 2019 года. Его цель — выявить и распространить среди коллег интересные, эффективные и перспективные программы и проекты, реализуемые в библиотеках страны.

В прошлом году для участия в проекте поступило более 200 заявок из всех регионов России.

В библиотеке напомнили, что издательский проект «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова также получил специальный диплом и памятный приз по итогам межрегионального фестиваля-конкурса лучших проектов продвижения книги и чтения «Читающая Россия» в рамках фестиваля «Осень в Михайловском – 2022».

Так, в рамках этого проекта псковские библиотекари издали книгу «Пушкин в Пскове», разработали уникальный путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей, знакомые и незнакомые», создали комикс, а также адаптировали все эти материалы в виде подкастов и электронных книг для того, чтобы с ними можно было ознакомиться онлайн на сайте ЦБС.

А разработанная библиотекой – центром общения и информации имени И. Н. Григорьева квест-игра называется «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Она была проведена накануне 9 Мая для учащихся лицея экономики и основ предпринимательства. Чтобы выполнить задания квеста, участники вспомнили героические события и имена героев Великой Отечественной войны, увековеченные в названиях улиц Пскова. Для этого им пришлось использовать азбуку Морзе и «Яндекс.Карты», решить филворд и разгадать ребус, а также с помощью облака слов поработать с текстами о героях и обратиться к стенду «Улицы микрорайона Завеличье». Подробнее — на сайте.