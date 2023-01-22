Эксперты рассказали, на какие выплаты может рассчитывать мама с иностранным гражданством в России

18:30, 22 января 2023, ПАИ

Имеет ли право на детское пособие мама с иностранным гражданством и разрешением на временное проживание в России, если у неё оформлен брак с россиянином, а у ребёнка есть гражданство РФ, сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Если женщина трудоустроена на территории России, то она может рассчитывать на следующие выплаты по месту работы:

• единовременное пособие при рождении ребёнка;

• пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

В случае если женщина не работает, единовременное пособие может оформить на себя её муж — гражданин России. Выплату ему предоставят по месту трудоустройства. А если папа ребёнка является безработным, то пособие ему выплатит Социальный фонд России.

Кроме того, работающий отец имеет право на декретный отпуск и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Сумма выплаты составит 40% от его заработной платы.

Также мужчина может подать заявление на единое пособие на ребёнка до 17 лет. Такую помощь может оформить на себя один из родителей-россиян в отношении ребёнка — гражданина РФ.

Единое детское пособие выплачивает Социальный фонд России на основании комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты составляет 50, 70 и 100% регионального прожиточного минимума, если доход семьи менее одного прожиточного минимума.