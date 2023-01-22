Самую скоростную линию метро запустили в Стамбуле

18:44, 22 января 2023, ПАИ

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части. По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90–120 км/ч. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займёт порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяжённость линии с подключением к ней новых станций составит 69 км.

«Мы создаём огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула», — сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам главы Минтранса, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией. «Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии», — отметил министр.

Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку 800 тыс. пассажиров в день.