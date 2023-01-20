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Политика

Франция и ФРГ подготовили ответ на закон США об инфляции

Франция и Германия договорились об амбициозном европейском ответе на американский закон о снижении инфляции, заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе (на американский закон об инфляции. — Прим. ред.), в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу», — сказал французский лидер.

По его словам, этот ответ должен основываться на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им инструментов государственного и частного финансирования.

В начале января Макрон назвал новый американский закон недружественным и агрессивным. Он призвал европейские страны ускорить работу над ответными мерами поддержки бизнеса, которые «в Евросоюзе в три-четыре раза ниже, чем в США». Позднее президент Франции также предупредил, что этот акт грозит Европе деиндустриализацией.

Закон, подписанный Джо Байденом в августе прошлого года, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведённые в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет Актом сокращения инфляции, предусматривает 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, ещё 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если Соединённые Штаты не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

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