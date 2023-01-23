Более 750 уголовных дел возбудили в России из-за нарушения трудовых прав

09:38, 23 января 2023, ПАИ

763 уголовных дела в отношении должностных лиц, виновных в неправомерных увольнениях и иных действиях, нарушающих трудовые права граждан, возбудили по требованию прокуратуры в России за 2022 год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Он подчеркнул, что обеспечению законности в трудовой сфере прокуратура уделяла в минувшем году особое внимание. Действиям руководства организаций, заявивших о приостановке или прекращении работы в России, в каждом случае дается соответствующая правовая оценка.

«Мы принимаем превентивные меры в связи с объявлением простоя, введением неполного рабочего дня, сокращениями. Чтобы восстановить права работников на оплату труда, в суды направлено более 65 тысяч заявлений, работодателям внесено свыше 25 тысяч представлений», — заявил Игорь Краснов.

Также по требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности в 2022 году привлекли более 30 тысяч виновных должностных лиц.