Под Псковом проложат 170-километровую туристическую тропу

13:19, 23 января 2023, ПАИ

Пеший маршрут протяжённостью 170 км появится в Псковской области, сообщил один из его разработчиков, псковский турист Михаил Чикуров.

Начинаться туристическая тропа будет в Неелово, потом пойдет в сторону Печков. Через старинную усадьбу «Халахальня», за озеро Лесицкое, к реке Обдех. Заканчиваться она будет в Мальской долине.

По словам эксперта, в общий доступ тропа будет выложена летом. Так как это не коммерческий проект, пройти по ней смогут все желающие. Специально для этой цели будет сделан отдельный сайт.

На данный момент маршрут продуман практически на 90%. О том, сколько времени потребуется, чтобы пройти тропу пешком, где пройдет маршрут и всем ли подойдет, читайте в материале «Псковской правды».