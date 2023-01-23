Об интересе «варягов» к псковским выборам заявил вице-губернатор

14:36, 23 января 2023, ПАИ

Предстоящая избирательная кампания накануне выборов губернатора Псковской области будет интересной, прогнозирует заместитель губернатора региона Александр Серавин. Об этом он сказал в эфире программы «Главное» на радио «7 Небо».

«Нас, конечно, ждут конкурентные выборы. Несмотря на то, что у действующего губернатора наибольший уровень поддержки населения. Это как раз конкурентам надо учитывать. Я знаю, что интерес участвовать в псковских выборах есть даже у некоторых «варягов» из соседних областей», - отметил вице-губернатор.

Он также отметил, что и в регионе есть немало ярких оппозиционных политиков. «Например, Брячак - совершенно уникальный депутат. Может ярко выступать. И у коммунистов есть Михайлов, Баев - яркие политики. Но вопрос в том, что выборы - обмен идеями, но так, чтобы они совпадали с чаяниями избирателей и ложились в повестку, поэтому все измеряется качеством политической дискуссии», - подчеркнул Александр Серавин.