Жителю Дедовичского района грозит 8 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

18:29, 23 января 2023, ПАИ

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение в отношении 18-летнего местного жителя Н., который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере по двум эпизодам, а также в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В суде установлено, что в мае и июне 2022 года Н. и его сожительница, действуя по предварительному сговору, находясь на территории п. Дедовичи, дважды сбыли местному жителю наркотическое средство — 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он (синонимы: α-пирролидиновалерофенон, α- PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 0,25 и 0,36 г, что составляет значительный размер, то есть совершили преступления, предусмотренные п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Также по результатам обыска по месту жительства Н. и его сожительницы обнаружено и изъято из незаконного оборота не менее 0,993 г указанного наркотического средства. По данному факту Н. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Приговором суда он признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.