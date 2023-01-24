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Политика

Депутат Госдумы станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Программа «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» 88.3 FM сегодня, 24 января, в 14:00. Гостем ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. 

Главные законопроекты и инициативы 2022 года, какие они? Будут ли выборы-2023 конкурентными и нужна ли конкуренция? Есть ли у единороссов кандидат на досрочные выборы в Пустошкинском районе? Какие перспективы сотрудничества между велуколукским технопарком «Электрополис» и «Сколково»? Отдыхать или не отдыхать депутатам, политикам за границей?

Видеотрансляция эфира будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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