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Культура

Выставка «Патриотический февраль» откроется в Пскове

1 февраля в 17:00 в выставочном зале Дома ремёсел (ул. Некрасова, 8) в Пскове откроется персональная выставка Геннадия Куркина «Патриотический февраль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В экспозиции представлены картины, выполненные в технике бисерного ткачества и вышивки бисером, посвящённые военной истории России. 

«Геннадий Куркин несколько лет изучал историю русской армии. Эта тема ему близка, потому что он сам является бывшим военным. Бисерное ткачество, кроме технических навыков, требует усердия и терпения, а историческая картина в этой технике — явление редкое и заслуживающее внимания», - отметили специалисты Дома ремесел. 

Псковичей и гостей города приглашают на открытие выставки.

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