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Политика

Более тысячи законопроектов находятся на рассмотрении в Госдуме

О самых важных законопроектах 2022 года рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Он отметил, что особое внимание уделяется социально значимым законопроектам, которых большинство. «Это законопроекты, которые обеспечивают социальную направленность нашей жизни, тот же бюджет. Если мы будем разбирать его по статьям, мы поймём, что он социально ориентирован. Мы гарантируем через бюджет все выплаты, индексации, льготы, развитие промышленности», - пояснил Александр Козловский.

«Более 600 законопроектов было принято в 2022 году, более 200 касаются социальной сферы, около 150 касаются промышленности, развития экономики, финансов, денежно-кредитной политики», - сказал политик. Кроме того, более 100 проектов связаны с выполнением специальной военной операции.

В настоящее время свыше 1 000 законопроектов на 2023 год находятся на рассмотрении. «Работы предстоит много и в комитетах, и на пленарных заседаниях, и в регионах», - подытожил Александр Козловский.

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