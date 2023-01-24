«У нас есть свои секреты»: глава Псковской таможни рассказал о способах досмотра на границе

13:04, 24 января 2023, ПАИ

С помощью каких приборов осматривают содержимое автомобилей на границе, рассказал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«С помощью инспекционно-досмотровых комплексов пресекается перемещение в Российскую Федерацию под видом товаров «прикрытия» особо опасных видов контрабанды: взрывчатых и отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических веществ», - сказал Игорь Ерошин. Для осмотра багажа граждан используется оборудование меньшего размера, но такого же принципа работы, продолжил он.

«В настоящее время на Псковской таможне эксплуатируются шесть инспекционно-досмотровых комплексов. Один из них прибыл к нам «на вооружение» дополнительно. Для работы на нем мы подготовили личный состав», - отметил гость медиацентра.

По его словам, инспекционно-досмотровые комплексы помогают сотрудникам таможни в обнаружении контрабанды. Например, в прошлом году, осенью, на изображении при осмотре легкового автомобиля были выявлены посторонние вложения. Сотрудники обнаружили тайник, в котором находились брикеты гашиша весом более 186 кг. Участники преступной группы - граждане Украины, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, арестованы.

Начальник таможни добавил, что принципы попадания автомобиля на осмотр ИДК озвучивать не станет. «У нас есть свои секреты», - заключил Игорь Ерошин.