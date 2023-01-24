Александр Козловский высказался против «искусственной» конкуренции на выборах

15:17, 24 января 2023, ПАИ

Будут ли выборы-2023 конкурентными и нужна ли конкуренция, ответил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я противник того, чтобы искусственно создавать конкурентов. Они либо есть, либо нет. Может, они позже появятся. Я надеюсь, что Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. - Прим. ред.] выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах и региональное отделение партии его поддержит», - отметил парламентарий.

В избирательную кампанию - 2023 однозначно вступят и другие кандидаты, продолжил он. «Может, кому-то нравится публичная политика, когда человек реально понимает, что проиграет, но ему нравится, он получает от этого удовлетворение. К сожалению, и такие товарищи есть. Я думаю, мы должны говорить не о них, а о нашем кандидате, мы его будем продвигать. Ждём решения самого Михаила Юрьевича. Это тот кандидат, который для партии очень полезен, полезен для региона. Многое можно реализовать с ним», - заключил Александр Козловский.