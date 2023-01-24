Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Козловский высказался против «искусственной» конкуренции на выборах

Будут ли выборы-2023 конкурентными и нужна ли конкуренция, ответил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я противник того, чтобы искусственно создавать конкурентов. Они либо есть, либо нет. Может, они позже появятся. Я надеюсь, что Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. - Прим. ред.] выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах и региональное отделение партии его поддержит», - отметил парламентарий.

В избирательную кампанию - 2023 однозначно вступят и другие кандидаты, продолжил он. «Может, кому-то нравится публичная политика, когда человек реально понимает, что проиграет, но ему нравится, он получает от этого удовлетворение. К сожалению, и такие товарищи есть. Я думаю, мы должны говорить не о них, а о нашем кандидате, мы его будем продвигать. Ждём решения самого Михаила Юрьевича. Это тот кандидат, который для партии очень полезен, полезен для региона. Многое можно реализовать с ним», - заключил Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Александр Козловский высказался против «искусственной» конкуренции на выборах
24 января 2023

Депутат Госдумы станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
24 января 2023

ВИДЕО: Александр Серавин рассказал об общественно-политической ситуации в регионе
23 января 2023

Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа

23 января 2023

Об интересе «варягов» к псковским выборам заявил вице-губернатор
23 января 2023

Александр Серавин: ДЭГ повысит легитимность губернаторских выборов
23 января 2023

Замгубернатора Александр Серавин станет гостем эфира на радио «7 НЕБО»
20 января 2023

Решение суда о законности импичмента главе Пустошкинского района вступило в силу


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...