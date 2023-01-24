Две компании пополнили реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области
Ещё две компании пополнили реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.
ООО «Аави Авто» из Ленобласти выиграло торги на оказание транспортных услуг для псковского филиала МФЦ. Сначала компания свои работы выполняла, но позже перестала отвечать на заявки и телефонные звонки заказчика. Заказчик принял решение расторгнуть контракт с подрядчиком в одностороннем порядке.
Индивидуальный предприниматель из Себежа должен был выполнить капитальный ремонт водозаборной скважины в поселке Локня Псковской области. Аванс в размере половины суммы подрядчик получил, но работы не выполнил, и заказчик - МУП «Локнянское ЖКХ» - принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
По решению комиссии оба подрядчика были внесены в реестр недобросовестных поставщиков и теперь лишены права участвовать в торгах в течение двух лет.
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