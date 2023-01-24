Пятый выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»
Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал о самых частых причинах появления боли в плече, диагностике заболевания и методике снятия мышечного напряжения.
В программе представили простой комплекс упражнений на снятие боли и расслабление плечевого сустава. Выполнять такую гимнастику можно в домашних условиях.
Пятый выпуск программы посвящен плечевому суставу, посмотреть его можно по ссылке. Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.
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