Пятый выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»

13:15, 24 января 2023, ПАИ

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал о самых частых причинах появления боли в плече, диагностике заболевания и методике снятия мышечного напряжения.

В программе представили простой комплекс упражнений на снятие боли и расслабление плечевого сустава. Выполнять такую гимнастику можно в домашних условиях.

Пятый выпуск программы посвящен плечевому суставу, посмотреть его можно по ссылке. Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.