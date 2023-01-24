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Общество

В Пскове вновь обсуждают судьбу участков на Линейной улице

Спор вокруг судьбы дачных участков на Линейной улице в Пскове, идущий четыре с лишним года, продолжается. 26 января комиссия при администрации города в очередной раз рассмотрит вопрос о перезонировании территории, на которой они находятся. В преддверии ее заседания страсти стали накаляться.

Фото: АиФ Псков

Актив собственников, выступающий за внесение изменений в Генплан, начал связываться со СМИ, анонсируя в случае эскалации чуть ли не «акции протеста» в стиле 90-х с перекрытием дорог.

В чем суть конфликта между муниципалитетом и собственниками участков и возможен ли компромисс в сложившейся ситуации, выяснил «АиФ-Псков».

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