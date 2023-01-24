Алтай вместо заграницы: депутат Госдумы оценил качество отдыха в России

17:01, 24 января 2023, ПАИ

На вопрос о том, где стоит отдыхать политикам - в России или за границей, ответил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Если хотите отдыхать - отдыхайте. Если мы хотим поменять мир вокруг нас, надо начинать с себя. Мы забываем о том, что у нас много прекрасных мест. Может, не настолько жарких и не так ухоженных, но всё в наших руках: реализуйте проекты, поддерживайте, создавайте туристический поток в регионах», - посоветовал гость студии.

Александр Козловский также рассказал, что за прошлый год побывал на Ямале, проехал Надым и Сургут. «Ездил незадолго до Нового года, окунулся в наш прекрасный северный рай. Я не попал в морозы -50, но ощутил всю жёсткость нашей природы. Там безграничные пространства, я побывал в Горном Алтае, где я ни разу не был, открыл для себя два прекрасных региона. Надеюсь, продолжу это делать в рабочих поездках и на отдыхе, если будет такая возможность», - поделился парламентарий.

По его словам, отдых можно организовать по финансовым возможностям и предпочтениям. «Создавая туристический поток, устанавливая опредёленные требования, мы будем делать наши туристические места наиболее комфортными, потому что люди начнут вкладываться и инвестировать», - заключил Александр Козловский.