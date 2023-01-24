Истребитель поднимут со дна озера в Псковской области за счет средств гранта

15:46, 24 января 2023, ПАИ

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Грант в размере 410 тысяч рублей выиграли псковские поисковики, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева.

Гость медиацентра также уточнила, что выигранные деньги пойдут на подъём найденного в Новосокольническом районе самолёта Як-9Т. Его нашли в прошлом году, но работы по извлечению самолета из озера приостановились из-за нехватки средств.

Анна Шуняева также рассказала, что на прошлой неделе была поднята часть останков, в том числе и тело пилота. Сейчас поисковики хотят достать двигатель самолета, чтобы установить его номер и узнать всю историю этого борта.