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Общество

В Псковской области уменьшилось число чёрных копателей

Как обстоят дела с чёрными копателями в Псковской области, рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева.

Гостья медиацентра рассказала, что раньше приходилось чаще сталкиваться с «результатами работы» чёрных копателей. На месте раскопок были разбросаны останки, личные вещи, а сами могилы осквернены и разрыты. «Были случаи, когда из-за чёрных копателей мы не могли определить личность бойца, так как копатели забрали номерные награды», - вспомнила Анна Шуняева.

Сейчас, по её мнению, ситуация улучшилась, и связано это с усовершенствованием законодательной базы и повышением уровня культуры у людей.

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