Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России - 2023» стартовал в Пскове

18:44, 24 января 2023, ПАИ

Муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2023» и «Воспитатель года России - 2023» стартовали в Пскове. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

«В этом году проведение этих конкурсов особо символично. Сегодня мы торжественно открыли Год педагога и наставника, а церемония открытия конкурсов состоялась в отреставрированном здании Псковского технического лицея», - говорится в сообщении.

Кроме того, конкурсанты-учителя пройдут испытания в новой школы на улице Юбилейной. «Это показывает большую работу в сфере образования нашего города и нашу основную цель – создавать для педагогов комфортные условия для работы», - добавил глава города.

В этом году в состязаниях принимают участие 21 учитель и 12 воспитателей. «Это талантливые, активные и смелые люди, которые решились заявить о себе как о профессионалах. Желаю участникам творчества, оптимизма, педагогического мастерства, успешно пройти все испытания и стать обладателем главного приза «Большого хрустального Пеликана», - пожелал Борис Елкин.