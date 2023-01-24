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Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России - 2023» стартовал в Пскове

Муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2023» и «Воспитатель года России - 2023» стартовали в Пскове. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото: здесь и далее Telegram-канал Бориса Елкина

«В этом году проведение этих конкурсов особо символично. Сегодня мы торжественно открыли Год педагога и наставника, а церемония открытия конкурсов состоялась в отреставрированном здании Псковского технического лицея», - говорится в сообщении.

Кроме того, конкурсанты-учителя пройдут испытания в новой школы на улице Юбилейной. «Это показывает большую работу в сфере образования нашего города и нашу основную цель – создавать для педагогов комфортные условия для работы», - добавил глава города.

В этом году в состязаниях принимают участие 21 учитель и 12 воспитателей. «Это талантливые, активные и смелые люди, которые решились заявить о себе как о профессионалах. Желаю участникам творчества, оптимизма, педагогического мастерства, успешно пройти все испытания и стать обладателем главного приза «Большого хрустального Пеликана», - пожелал Борис Елкин.

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