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Общество

Мероприятие «Праведники народов мира» прошло в Пушкиногорском районе

Мероприятие для школьников «Праведники народов мира», посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста, прошло в Велейской сельской библиотеке Пушкиногорского района, пишет газета «Пушкинский край».

Фото: здесь и далее газета «Пушкинский край»

«Ребята узнали истории жизни и подвигов педагогов — праведников народов мира, тех, кто спасал евреев во время Холокоста, рискуя при этом своей собственной жизнью. Мероприятие подготовлено на основе историй реальных людей, имена их известны. Подвиги педагогов выбраны неслучайно, ведь 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с информационным стендом «Холокост — трагедия народа», подготовленным в Велейской сельской библиотеке, можно ознакомиться до 1 февраля.

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