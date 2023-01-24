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Общество

Вопросы обязательной постановки на воинский учет урегулировали в Госдуме

Вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы, законодательная база выработана. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в понедельник Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, сообщает РИА Новости.

«Законодательная база выработана, чтобы были отрегулированы вопросы обязательной постановки на учет», - сказал он.

«Нужно посмотреть насколько эта норма соответствует действующему законодательству… Безусловно, если эта норма необходима для дополнительного регулирования данного вопроса в части постановки на учет, то это одно, а если эта норма излишняя, и тем более, если она противоречит конституции, то это другое», - уточнил замглавы комитета Госдумы по обороне.

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