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Общество

За погодой следили на Руси 25 января

25 января православная церковь почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке, пишет calend.ru.

Второе, более древнее название праздника — Бабий кут. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.

Народные приметы:

  1. Солнечный день означает, что надо ждать раннего прилета птиц.
  2. Теплый ветер сулит засушливое лето и скудный урожай.
  3. Морозный ясный день — к теплому лету.
  4. Ненастье в виде метели и ветра в народе расценивали как признак будущей засухи.
  5. Обильный снег выпал на Татьянин день, значит, лето станет дождливым, а если намело большие сугробы, то уродится много хлеба.
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