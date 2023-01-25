Почти 50% россиян считают высшее образование гарантией высокой зарплаты

09:34, 25 января 2023, ПАИ

Почти половина россиян (47%) считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 17% уверены, что надежнее в этом вопросе среднее специальное образование. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу. Еще 12% считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем, пишет РИА Новости.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.