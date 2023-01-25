Причину загрязнения реки Великой в Пскове выяснила прокуратура
Причину загрязнения реки Великой установила природоохранная прокуратура Псковской области. Это происходит из-за отсутствия очистных сооружений на выпуске ливневой канализации у моста 50-летия Октября, сообщили в прокуратуре региона.
Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы воды и провели экспертизу. В результате выяснилось, что в ней превышены показатели тринадцати загрязняющих элементов, в том числе цинка, алюминия и меди. Биохимического вещества, поглощающего кислород, выявлено почти в четыре раза больше нормы.
Городской суд рассмотрел иск природоохранной прокураты и обязал построить очистные сооружения, а ливневую канализацию поставить на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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