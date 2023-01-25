В Псковской области открылось отделение движения «Культурный фронт России»

10:05, 25 января 2023, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова прошла учредительная конференция Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.



На конференции принято решение о создании отделения, одобрен устав общероссийского общественного движения, а также избраны руководящие органы.



Сопредседателями Псковского регионального отделения «Культурный фронт России» избраны Игорь Смолькин - председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, Андрей Бениаминов - заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России, протоиерей Андрей Большанин - настоятель храма Василия на Горке в Пскове.



Общероссийское общественное движение «Культурный фронт России» учреждено 21 ноября и ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку патриотически ориентированных деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре.

