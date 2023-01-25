В мероприятиях по повышению кадрового потенциала АПК участвует Россельхозбанк

13:42, 25 января 2023, ПАИ

Целый комплекс мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК реализовал Россельхозбанк в 2022 году. Банк реализует несколько программ для поддержки талантливых студентов аграрных вузов, сообщили в пресс-службе банка.

Например, одна из ключевых – это стипендиальная программа для лучших студентов Великолукской сельскохозяйственной академии. Стипендиатами программы в 2022-2023 учебном году стали шесть человек: Галина Корнилова, Вероника Елисеева и Елена Нестерова (специальность «Агроинженерия»), Виктория Григорьева (специальность «Технические системы в агробизнесе»), Кристина Соловьева и Валерия Румянцева (специальность «Экономика»). Размер ежемесячной стипендии составил 15 000 рублей для бакалавров, 20 000 рублей для аспирантов.

Врио ректора Великолукской сельскохозяйственной академии Юлия Федорова выразила благодарность за многолетнее сотрудничество с банком. «Стипендия от РСХБ – это не просто денежное поощрение. Это ступень в формировании личности и осознании своих возможностей. Большая благодарность банку за стипендиальную программу и открывшиеся перспективы для молодого поколения», – отметила Юлия Федорова.

Кроме того, Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро» – это первая в России цифровая платформа, которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Псковской области на новом ресурсе представлено около 100 вакансий как от небольших хозяйств, так и от крупных агропредприятий: ООО «Тригорское», ОАО «Красное Знамя», ООО Агрофирма «Черская» и других.

Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в Агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования. Через платформу можно получить доступ к информационным системам 57 аграрных вузов, которые предлагают более 3 тысяч программ обучения по 192 направлениям.

Также в 2022 году для студентов банк впервые организовал масштабный проект «Агролидеры России». Он привлек свыше 2,5 тысяч учащихся из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей, которые представили на конкурс свои идеи, инновации и бизнес-планы. Лучшие вошли в «золотой» кадровый резерв агросектора и получили шанс отправиться на стажировку на крупнейшие предприятия отрасли.

«Россельхозбанк поддерживает развитие новых агротехнологий, а также активных, трудолюбивых и талантливых студентов по всей стране. Будущее за новыми знаниями и новыми профессиями в аграрной отрасли», – подчеркнул директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.