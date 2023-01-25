Законопроект о патриотическом воспитании поддержал соцкомитет областного Собрания

13:44, 25 января 2023, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике высказал позицию по профильным вопросам повестки январской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Изменения в закон «Об отдельных вопросах в области содействия занятости населения в Псковской области» представила руководитель правительственного комитета по труду и занятости населения Алёна Трунова. Документ уточняет полномочия правительства и профильного исполнительного органа по содействию безработным гражданам в поисках подходящей работы либо переселении в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости. Специалист отметила, что законопроект не предусматривает выделения дополнительных бюджетных средств, финансирование будет осуществляться в пределах лимитов соответствующей государственной программы. Депутаты одобрили законопроект.

С докладом о сути разработанного областной прокуратурой проекта закона «О патриотическом воспитании в Псковской области» выступил заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Андрей Яковлев. «В регионе есть несколько законов, регулирующих вопросы патриотического воспитания, при этом отсутствует нормативный правовой акт, который централизованно упорядочивал бы эту деятельность», - озвучил мотивацию авторов инициативы прокурор.

В основу законопроекта положен модельный закон «О патриотическом воспитании», принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. По словам Андрея Яковлева, схожие законы уже есть в большинстве субъектов России, в том числе в соседних регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе. Комитет поддержал инициативу прокуратуры.

Депутаты рассмотрели предложение правительства о расширении использования регионального материнского капитала на компенсацию затрат, которые многодетные семьи, проживающие в индивидуальных домах, понесли на приобретение газового оборудования для газификации своего домовладения в рамках региональной программы. Сейчас траты на эти цели ограничиваются 70 тысячами рублей, законопроект увеличивает сумму до 100 тысяч.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих обратил внимание, что Собрание подготовило поправку к законопроекту, исключающую неоднозначное толкование перечня газового оборудования, которое можно приобрести за счёт средств маткапитала.

«В предложенной формулировке можно понять, что речь идёт только о газовом оборудовании, которое приобретено у поставщика, обеспечивающего технологическое присоединение, но это не так», - пояснила руководитель правового управления Собрания Любовь Цибулькина. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку законопроекта.

Также члены комитета рекомендовали к принятию проект закона, касающийся ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей. В связи с введением с этого года единого государственного пособия на ребёнка предложено предусмотреть переходные положения, дающие многодетным гражданам право обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты либо выбрать получение единого пособия. Норма будет действовать в случае рождения или усыновления третьего ребёнка либо последующих детей до 1 января 2023 года.