В Псково-Печерском монастыре отреставрируют Михайловский собор

14:52, 25 января 2023, ПАИ

В настоящее время в стадии согласования находится проект реставрации самого большого собора Псково-Печерского монастыря, посвященного архистратигу Божию Михаилу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Кроме того, проектом предусмотрена реставрация живописи собора. Росписи сохранились в плохом состоянии - зафиксированы случаи отслоения штукатурного и красочного слоя, это вызвано не только временем их создания, но и отсутствием условий для их сохранности.

Михаило‑Архангельский собор был сооружён в 1815-1827 годах по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска в стиле классицизма.

Массивный, выполненный в классическом стиле Михайловский собор - крупнейшее здание в Псково‑Печерском монастыре. Он служит величественным памятником чудесного избавления Пскова от нашествия врагов в 1812 году.

В соборе увековечены имена командиров и воинов корпуса генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна, на чьи пожертвования он возводился.