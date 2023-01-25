Великолукские предприниматели передали зимние вещи участникам СВО

17:19, 25 января 2023, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО отправит «Единая Россия» Псковской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Как и прежде, груз мы формировали при поддержке неравнодушных жителей региона, которые по возможности стараются помочь нашим военным. Отдельно отмечу вклад участниц Великолукского отделения «Женского движения» партии. Активистки приняли самое деятельное участие в сборе, сортировке и упаковке предметов личной гигиены», - говорится в сообщении.

Кроме того, к сбору гуманитарного груза вновь присоединились братья Камо и Карен Хчеяны – предприниматели из Великих Лук. Они передали медицинские кушетки, утепленные зимние шапки и носки, стельки и перчатки.

«Спасибо жителям Псковщины за добросердечие!» - поблагодарил Александр Козловский.