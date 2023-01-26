Доплаты сотрудникам ФАПов за продажу лекарств могут ввести в Псковской области

12:52, 26 января 2023, ПАИ

Уровень зарплат сотрудников ФАПов обсудили участники парламентского часа перед сессией областного Собрания сегодня, 26 января, передает корреспондент ПАИ.

В рамках парламентского часа первый вице-губернатор Вера Емельянова выступила с докладом о модернизации первичного звена здравоохранения и продаже лекарств через сеть сельских ФАПов. По ее словам, до конца года планируется организовать продажу лекарств в 150 ФАПах Псковской области.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко уточнил, будут ли доплачивать сотрудникам ФАПов за продажу лекарств. Вера Емельянова ответила, что этот вопрос рассматривается и уже дано поручение главврачам о стимуляции сотрудников ФАПов таким образом.

В продолжение обсуждения председатель регионального парламента Александр Котов заметил, что, к примеру, врач, работающий в офисе общей практики в Славковичах на 1,3 ставки, получает всего 20 тысяч рублей.

Вера Емельянова заверила, что заработная плата у сотрудников ФАПа в среднем составляет 34 тысячи рублей. Также она подчеркнула, что в Псковской области есть четырехмесячный запас препаратов по всем наименованиям. «Вопросов ни по одной медорганизации относительно лекарств не было», - подытожила замглавы региона.

В свою очередь депутат Алексей Севастьянов обратил внимание, что некоторые районы Псковской области остаются без муниципальных аптек. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что есть ряд предложений по возрождению этих аптек, и сейчас идут дискуссии на эту тему.