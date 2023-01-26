До конца года планируется организовать продажу лекарств в 150 ФАПах Псковской области

12:27, 26 января 2023, ПАИ

О продаже лекарств через ФАПы рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках парламентского часа перед сессией областного Собрания депутатов.

«У нас в реестре 386 ФАПов, 191 из них имеет действующего медработника, они в том числе готовы к розничной продаже лекарств. Процедура непростая, но я еще раз подтверждаю наши планы. Мы запланировали по 5 млн рублей на покупку оборудования для продажи лекарств», - сказала Вера Емельянова, передает корреспондент ПАИ.

Вице-губернатор отметила, что в 209 ФАПах есть интернет, а это необходимое условие для продажи лекарств. Сейчас работа по продаже организована в 17 районах Псковской области, в 49 точках - это 41 ФАП и 8 офисов врачей общей практики.

«До конца года планируется, что не менее чем в 150 ФАПах Псковской области смогут продавать лекарственные препараты», - подытожила Вера Емельянова.