Изменения в избирательное законодательство внесли депутаты Собрания

13:59, 26 января 2023, ПАИ

Избирательный кодекс Псковской области и ряд региональных законов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан, дополнены новыми правовыми нормами. Принятый депутатским корпусом закон подготовлен областной избирательной комиссией на основании актуальных положений федерального законодательства, которые субъекты РФ должны отразить в региональных нормативных правовых актах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания.

Часть положений связана с упразднением института избирательных комиссий муниципальных образований, осуществлявших подготовку и проведение муниципальных выборов. В соответствии с федеральным законом организация выборов в органы местного самоуправления возложена на территориальные избирательные комиссии. На практике в Псковской области эти норма фактически уже действовала – пользуясь предусмотренным законодательством правом, областная избирательная комиссия и раньше возлагала полномочия по проведению муниципальных выборов на ТИК.

Помимо этого, в областной избирательный кодекс внесены изменения, продиктованные регулированием статуса иностранного агента. Так, на основании федеральной нормы устанавливается, что лица, включённые в реестр иностранных агентов, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.