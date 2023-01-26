Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ленинградская, новгородская и псковская общественные палаты подписали соглашение

Соглашение о сотрудничестве заключили общественные палаты Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Документ подписан 25 января в рамках круглого стола, посвященного памятным датам: 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеского кольца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковского региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Общественной палаты Ленинградской области

Подписи под соглашением поставили председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, председатель Общественной палаты Новгородской области Татьяна Шибанова и член Общественной палаты Псковской области Наталья Исакова.

Основные цели трехстороннего сотрудничества — укрепление институтов гражданского общества, развитие общественных связей, постоянный обмен опытом. Кроме того, предполагается расширение культурных связей и содействие дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также будет налажен обмен информацией об инициативах и деятельности общественных палат. Запланировано и проведение совместных мероприятий по темам, представляющим взаимный интерес.

«Очень символично, что представители трех регионов сегодня собрались на территории Ленинградской области. Ведь во время Великой Отечественной войны мы были одним целым — огромные площади занимала Ленинградская область. Кто-то уже в первые месяцы войны оказался на оккупированной территории, а кто-то оставался в блокадном Ленинграде. В проект «Без срока давности» активно включилось молодое поколение. Были предложены новые формы работы. Имеет смысл рассказывать друг другу о лучших практиках», — отметила член Общественной палаты Псковской области Наталья Исакова.

Далее состоялось открытие выставки «Партизанский обоз» — значимое событие не только для трех соседних регионов — Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, но и для всех, кто хранит память о тех, благодаря кому город выстоял в суровые годы Великой Отечественной войны.

Основой экспозиции стала героическая история продовольственного обоза, который был отправлен жителями Ленинградского партизанского края в самую тяжелую блокадную зиму 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района Псковского округа Ленинградской области (ныне — территория Псковской области). В блокадный Ленинград он прибыл 29 марта 1942 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать «просрочку»
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

В России работают над новым профстандартом для педагогов
26 января 2023

Свиной грипп распространяется в Псковской области
26 января 2023

Как развиваются IT-технологии в условиях санкций, рассказали в Ростелекоме
26 января 2023

Ленинградская, новгородская и псковская общественные палаты подписали соглашение
26 января 2023

Концерт в поддержку военнослужащих пройдёт в Великих Луках
26 января 2023

В Совете при президенте отметили важность повышения статуса педагога

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...