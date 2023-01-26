Ленинградская, новгородская и псковская общественные палаты подписали соглашение

17:24, 26 января 2023, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве заключили общественные палаты Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Документ подписан 25 января в рамках круглого стола, посвященного памятным датам: 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеского кольца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковского региона.

Подписи под соглашением поставили председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов, председатель Общественной палаты Новгородской области Татьяна Шибанова и член Общественной палаты Псковской области Наталья Исакова.

Основные цели трехстороннего сотрудничества — укрепление институтов гражданского общества, развитие общественных связей, постоянный обмен опытом. Кроме того, предполагается расширение культурных связей и содействие дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также будет налажен обмен информацией об инициативах и деятельности общественных палат. Запланировано и проведение совместных мероприятий по темам, представляющим взаимный интерес.

«Очень символично, что представители трех регионов сегодня собрались на территории Ленинградской области. Ведь во время Великой Отечественной войны мы были одним целым — огромные площади занимала Ленинградская область. Кто-то уже в первые месяцы войны оказался на оккупированной территории, а кто-то оставался в блокадном Ленинграде. В проект «Без срока давности» активно включилось молодое поколение. Были предложены новые формы работы. Имеет смысл рассказывать друг другу о лучших практиках», — отметила член Общественной палаты Псковской области Наталья Исакова.

Далее состоялось открытие выставки «Партизанский обоз» — значимое событие не только для трех соседних регионов — Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, но и для всех, кто хранит память о тех, благодаря кому город выстоял в суровые годы Великой Отечественной войны.

Основой экспозиции стала героическая история продовольственного обоза, который был отправлен жителями Ленинградского партизанского края в самую тяжелую блокадную зиму 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района Псковского округа Ленинградской области (ныне — территория Псковской области). В блокадный Ленинград он прибыл 29 марта 1942 года.