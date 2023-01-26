Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра

17:51, 26 января 2023, ПАИ

Игра «Мафия», участниками которой стали студенты и артисты Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, прошла 25 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Заявленное в анонсе «противостояние» актеров и учащихся обернулось дружеским общением, знакомством и увлекательной игрой.

«Незабываемый вечер и знакомства. Чудесные люди и атмосфера. Я просто влюбилась в театр. Спасибо Псковскому театру драмы им. А. С. Пушкина за такие мероприятия. Спасибо актёрам за хорошую игру среди нас и за их талант во всём», - поделилась в своих соцсетях участница Анна Бартеньева.

Среди игроков и зрителей были студенты Псковского государственного университета, Псковского медицинского колледжа, колледжа искусств, кооперативного техникума, Санкт-Петербургского института кино и телевидения. «Ожидания были разные, но в реальности все оказалось гораздо лучше. Потрясающий опыт – оказаться за одним игровым столом с артистами», - отметила участница Снежана Романова.

Участниками театральной «Мафии» также стали артисты Денис Кугай, Наталья Петрова, Максим Митяшин, Анна Шуваева, Ксения Чехова, Анатолий Кузьмин, Илона Гончар, Даниил Иванов, Александр Овчаренко. Ведущий игры – артист Камиль Хардин.