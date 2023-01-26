Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский эксперт назвал необходимые условия для развития малых городов

Необходимые условия для развития малых городов назвал председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Виктор Андреев.

Фото: Виктор Андреев в соцсети «ВКонтакте»

«Будущее малых городов России — это вопрос из вопросов. Этот вопрос я часто задаю себе и другим, посещая районные центры области. Прекрасно видно, как население стареет. Молодёжь после окончания школы разъезжается по учебным заведениям области или другим регионам и обратно не возвращается. Другого ответа я не слышал, задавая этот вопрос. И это понятно. Самое главное — это нет работы, а если она и есть, то заработная плата не позволяет содержать семью в достатке. Что в этих городах кроме бюджетников лесопилки или ещё что-то по мелочи — и всё», — сказал Виктор Андреев. 

По словам эксперта, педагогов или медработников можно удерживать программами «Земский врач», «Земский учитель», ипотеками без процентов. 

«По моему мнению, выживут только те города, у которых есть градообразующие предприятия. Создана инфраструктура. Из них, сев в личный автомобиль или в удобный общественный транспорт, по хорошей дороге можно доехать до областного центра или до другого места, нужного тебе. Там, где твой ребёнок пошёл в современный детский сад, не по очереди, а когда время пришло, такая же школа, спортзал с бассейном, стадион, больница либо ФАП, из которого тебя при необходимости тут же эвакуируют на следующую ступень здравоохранения, кинотеатр и т. д. Только в этом случае эти города будут будущим России. Всё остальное от лукавого. Вот над этим и надо работать», — подытожил Виктор Андреев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

Псковский эксперт назвал необходимые условия для развития малых городов
26 января 2023

Более 160 км автомобильных дорог отремонтировали в Псковской области за год
26 января 2023

Преподаватель Псково-Печерской семинарии стал лауреатом премии «Имперская культура»
26 января 2023

«Экопром» назвал преимущества электронной квитанции за обращение с ТКО
26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать просрочку
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

В России работают над новым профстандартом для педагогов
26 января 2023

Свиной грипп распространяется в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...