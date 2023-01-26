Псковский эксперт назвал необходимые условия для развития малых городов

21:02, 26 января 2023, ПАИ

Необходимые условия для развития малых городов назвал председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Виктор Андреев.

«Будущее малых городов России — это вопрос из вопросов. Этот вопрос я часто задаю себе и другим, посещая районные центры области. Прекрасно видно, как население стареет. Молодёжь после окончания школы разъезжается по учебным заведениям области или другим регионам и обратно не возвращается. Другого ответа я не слышал, задавая этот вопрос. И это понятно. Самое главное — это нет работы, а если она и есть, то заработная плата не позволяет содержать семью в достатке. Что в этих городах кроме бюджетников лесопилки или ещё что-то по мелочи — и всё», — сказал Виктор Андреев.

По словам эксперта, педагогов или медработников можно удерживать программами «Земский врач», «Земский учитель», ипотеками без процентов.

«По моему мнению, выживут только те города, у которых есть градообразующие предприятия. Создана инфраструктура. Из них, сев в личный автомобиль или в удобный общественный транспорт, по хорошей дороге можно доехать до областного центра или до другого места, нужного тебе. Там, где твой ребёнок пошёл в современный детский сад, не по очереди, а когда время пришло, такая же школа, спортзал с бассейном, стадион, больница либо ФАП, из которого тебя при необходимости тут же эвакуируют на следующую ступень здравоохранения, кинотеатр и т. д. Только в этом случае эти города будут будущим России. Всё остальное от лукавого. Вот над этим и надо работать», — подытожил Виктор Андреев.